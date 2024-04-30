Россиянам рассказали о главных правилах, как не набрать вес во время майских праздников

Праздничный стол на майские праздники, как правило, сопровождается шашлыком и алкогольными напитками. Но злоупотребление данными продуктами может приводить к негативным последствиям — ухудшению самочувствия и нарушению в работе пищеварительной системы. Как этого избежать и минимизировать последствия застолья, «Газете.Ru» рассказала Мария Скибицкая, эндокринолог-диетолог, эксперт компании Biogena.

«Не перегружайте праздничный стол жирной, острой, мясной пищей. При употреблении жиров происходит активная выработка ферментов поджелудочной железой, и при переизбытке жирной пищи ферментов может не хватить. Как следствие, процессы пищеварения нарушаются, что приводит к неприятным симптомам (боль в животе, вздутие, изжога). Для шашлыка выбирайте нежирные сорта мяса. А лучше — птицу или рыбу. Избегайте использования масел при мариновании и приготовлении», — рекомендовала специалист.

Кроме этого, разбавляйте меню зеленью, салатами, овощами, фруктами. Лучший гарнир для белковой пищи (мясо, рыба, птица) — это клетчатка. Овощи и зелень способствуют лучшему усвоению питательных веществ и улучшают процессы пищеварения.

«Не используйте готовые салаты. Лучше отдать предпочтение свежим овощам и зелени — продуктам, которые могут сохранять качество и безопасность без условий охлаждения», — отметила эксперт.

Во время праздников также не стоит злоупотреблять спиртными напитками. Алкоголь приводит к обезвоживанию организма и нагружает работу поджелудочной железы.

«Чрезмерное употребление алкогольных напитков в итоге приводит к интоксикации, что сопровождается неприятными симптомами (головная боль, слабость, тошнота, рвота). Чтобы предотвратить обезвоживание, нужно пить как можно больше воды. На следующий день после застолья можно добавить минеральную воду, чтобы восстановить водно-электролитный баланс и снизить интоксикацию. Но лучше знать меру и не злоупотреблять алкогольными напитками», — подчеркнула она.

Если все рекомендации соблюсти не удалось, и последствия майских праздников застали вас врасплох, полезными будут энтеросорбенты и ферментные препараты. А также соблюдение диеты в течении 2-3 дней после для снижения нагрузки на пищеварительную систему и восстановления организма, резюмировала врач.

Ранее россиянам раскрыли неожиданный секретный ингредиент для мягкого и сочного шашлыка.