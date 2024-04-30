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Египет предложил ХАМАС освободить 33 заложника в обмен на прекращение огня

ХАМАС получило предложение освободить 33 заложника в обмен на прекращение огня

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Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинскому движению ХАМАС от Египта поступило предложение по освобождению 33 заложников, которые удерживаются в секторе Газа. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По имеющимся сведениям, Египет предложил освободить заложников в обмен на временное приостановление боевых действиях в Газе. В подготовке этого предложения участвовал Израиль, хотя израильские власти не согласны с ним полностью.

План Египта состоит из двух этапов. Сначала в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях должны быть освобождены от 20 до 33 заложников. На втором этапе будут прилагаться усилия, направленные на достижение постоянного прекращение огня.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест израильских чиновников.

Ранее Кэмерон оценил предложения Израиля по перемирию с ХАМАС как «очень щедрые».

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