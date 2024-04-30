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Жителя Приморья задержали за сотрудничество с украинской организацией

ФСБ задержала жителя Приморья за сотрудничество с украинскими националистами

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Жителя Приморского края задержали за тайное сотрудничество с организацией, подконтрольной минобороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УФСБ России по Приморскому краю.

В ведомстве уточнили, что мужчина на конфиденциальной основе установил контакт с представителем украинской националистической организации, признанной террористической на территории России.

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края <...>», — сказал собеседник агентства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».

26 апреля Военный суд в Москве вынес приговор жителю Татарстана, который собирался воевать против Вооруженных сил России и попался на границе с Украиной.

До этого Второй Восточный окружной военный суд приговорил 26-летнего жителя Бурятии к десяти годам лишения свободы за госизмену, участие в деятельности террористической организации и оправдании терроризма.

25 апреля жителя Запорожской области, который сотрудничал со службой безопасностью Украины (СБУ) и передавал ей данные о российской инфраструктуре, приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

Ранее россиянина арестовали за то, что он уговаривал знакомого военнослужащего сдаться в плен.

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