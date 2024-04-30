Глава Еврокомиссии допустила блокировку TikTok в Евросоюзе

Соцсеть TikTok могут заблокировать на территории Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую цитирует газета Politico.

«Это не исключено», — отметила она.

Фон дер Ляйен напомнила, что ЕК стала первой организацией в мире, которая запретила своим сотрудникам устанавливать TikTok на рабочие телефоны.

На прошлой неделе TikTok приостановила работу программы вознаграждения пользователей. Причиной такого шага стало очередное предупреждение со стороны Европейской комиссии.

Накануне стало известно, что решение президента США Джо Байдена подписать законопроект, предполагающий запрет приложения TikTok на территории страны в случае отказа китайской компании ByteDance продать свою долю, негативно отразится на ходе его предвыборной кампании. По мнению журналистов Bloomberg, запрет TikTok спровоцирует молодых избирателей голосовать за бывшего главу Белого дома Дональда Трампа.

Ранее Олаф Шольц завел аккаунт в TikTok, пообещав не танцевать.