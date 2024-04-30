L'Occitane выкупит свои акции и станет частной компанией

Французская компания по производству косметики L'Occitane, чьи акции торгуются на Гонконгской фондовой бирже, объявила о своем намерении стать частной компанией. Об этом сообщает агентство Reuters.

Планируется выкуп собственных акций по цене 34 гонконгских доллара ($4,35 по текущему обменному курсу) за каждую акцию. Это на 30,8% выше цены закрытия торгов акциями 5 февраля, когда цена составляла 26 гонконгских долларов или $3,32. Таким образом, максимальная стоимость выкупа достигнет 13,9 миллиарда гонконгских долларов ($1,78 миллиарда).

На момент марта текущего года L'Occitane Groupe владела 72,39% компании. Общая стоимость акционерного капитала компании оценивается в $6 миллиардов, согласно данным Axios.

Кроме того, в июне 2022 года L'Occitane завершила продажу своего бизнеса в России ключевым российским сотрудникам. Справедливая стоимость L'Occitane Russia на 3 июня 2022 года оценивалась в €44,5 миллиона (или 2,9 миллиарда рублей по курсу Центрального банка России на тот день). Соглашение предусматривает выплату этих средств российским бенефициарам в установленные сроки.

Компания также оставила за собой право на обратный выкуп акций. Цена исполнения call-опциона будет определяться справедливой стоимостью бизнеса российского предприятия, установленной независимой экспертизой.

Магазины L'Occitane в России были переименованы в «Л'Окситан».

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