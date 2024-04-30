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Украинские спецслужбы вербуют молодежь для подготовки диверсий в Белоруссии

ОНТ: Киев вербует молодежь для осуществления диверсий в Белоруссии

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Depositphotos

Белорусскими силовыми структурами были задержаны несколько молодых людей, по заданию спецслужб Украины занимавшихся сбором разведывательных данных и участвовавших в подготовке диверсий и террористических актов. Об этом рассказывается в фильме, показанном на белорусском телеканале ОНТ.

В январе 2024 года сотрудники госбезопасности Белоруссии на одной из железнодорожных станций задержали 19-летнего молодого человека, который с помощью тормозного башмака намеревался пускать под откос поезда. Кроме того, выяснилось, что молодой человек заснял место дислокации ракетной бригады белорусской армии. Он сделал это по заданию куратора с Украины, с которым поддерживал связь в экстремистском чате в сети Telegram.

Другие молодые люди, задержанные в декабре 2023 года, по приказам украинских кураторов намеревались взорвать здания органов внутренних дел и прокуратуры. У них были найдены самодельные взрывные устройства.

Украинские спецслужбы также с помощью Telegram создали на территории Белоруссии экстремистские сообщества, которые должны были совершать диверсии и теракты.

До этого сообщалось, что московский бармен частично признал вину в диверсиях и теракте.

Ранее эксперт объяснил, почему дети легко поддаются вербовке для диверсий.

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