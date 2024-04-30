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Банк Россия за I кв. выявил в половину больше субъектов нелегальной деятельности

Центробанк за квартал выявил на 54% больше субъектов нелегальной деятельности

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Максим Блинов/РИА Новости

За первый квартал текущего года Центральный банк России (ЦБ РФ) выявил 1 787 субъектов нелегальной деятельности, что на 54% больше, чем в предыдущем году. Об этом пишет ТАСС.

По данным пресс-службы регулятора, в течение квартала общее количество выявленных нелегальных субъектов увеличилось не более чем на 15%.

Среди таких субъектов 728 обладают признаками финансовых пирамид (интернет-проекты, ООО, ИП). Еще 746 — признаками нелегальных кредиторов, 298 — признаками нелегальных участников рынка ценных бумаг.

«Основной рост числа выявленных нелегальных субъектов произошел за счет расширения деятельности в онлайн-сфере», — сообщили в Центробанке.

Тем не менее, по информации регулятора, по сравнению с четвертым кварталом 2023 года рост числа всех выявленных нелегальных субъектов не превышает 15%.

Кроме того, согласно данным Банка России, по сравнению с концом прошлого года количество выявленных нелегальных кредиторов увеличилось на 34%, количество нелегальных участников рынка ценных бумаг выросло на 37%, а число обнаруженных финансовых пирамид практически не изменилось.

Информация о всех выявленных случаях нелегальной деятельности на финансовом рынке передается в МВД, в ФАС, в Генеральную прокуратуру и в региональные прокуратуры для принятия мер, включая блокировку сайтов, страниц в социальных сетях и каналов в мессенджерах.

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