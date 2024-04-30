Российские военные готовы к провокациям ВСУ в майские праздники

Российские военные готовы к возможным провокациям со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ряде прифронтовых населенных пунктов РФ в предстоящие майские праздники. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, слова которого передает ТАСС.

«Естественно, мы учитываем специфику нашего противника и готовимся ко всем тем угрозам, которые идут со стороны Киева», — заявил эксперт.

Он также отметил, что в период майских праздников «однозначно будут провокации» со стороны ВСУ. По его словам, украинские военные с 2014 года совершают какие-то диверсии и провокации на большие праздники.

Марочко призвал жителей прифронтовых населенных пунктов РФ быть особенно бдительными в День Победы.

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