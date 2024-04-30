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Российские военные готовы к провокациям ВСУ в майские праздники

Эксперт Марочко: ВС России готовы к провокациям ВСУ в майские праздники

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Reuters

Российские военные готовы к возможным провокациям со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ряде прифронтовых населенных пунктов РФ в предстоящие майские праздники. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, слова которого передает ТАСС.

«Естественно, мы учитываем специфику нашего противника и готовимся ко всем тем угрозам, которые идут со стороны Киева», — заявил эксперт.

Он также отметил, что в период майских праздников «однозначно будут провокации» со стороны ВСУ. По его словам, украинские военные с 2014 года совершают какие-то диверсии и провокации на большие праздники.

Марочко призвал жителей прифронтовых населенных пунктов РФ быть особенно бдительными в День Победы.

29 апреля украинские войска обстреляли хутор Бырдина, расположенный в Глушковском районе Курской области.

27 апреля ВСУ нанесли удар по селу Новые Юрковичи Климовского района в Брянской области.

23 апреля мэр Белгорода Валентин Демидов написал, что к Пасхе на девяти белгородских кладбищах установят 20 укрытий.

Ранее российские войска уничтожили боеприпасы и технику ВСУ под Донецком.

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