Уровень воды в реке Ишим в Абатском поднялся за сутки

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за сутки поднялся на семь сантиметров и на 6:00 мск 30 апреля составил 1221 сантиметр. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

В это же время накануне уровень воды в реке был зафиксирован на 1214 сантиметрах. Тогда прибавка тоже составила семь сантиметров. Критическая отметка для села составляет 960 сантиметров. Власти предупредили, что такая паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая.

До этого сообщалось, что более 1,3 тыс. жителей Абатского района Тюменской области эвакуировали из-за паводка. Глава Абатского района Игорь Васильев отметил, что в муниципалитете 14 населенных пунктов оказались отрезаны из-за паводка, а 11 дорог областного значения закрыты водой. Сейчас на местах работают четыре лодочные переправы, а пункты временного размещения готовы к приему эвакуированных людей.

В пресс-службе правительства предупредили, что муниципалитет находится в зоне вероятного подтопления, однако высоты южной и северной дамб, которые защищают от паводка Абатское, достаточно, чтобы удержать воду. Тем не менее из-за фильтрационных процессов появился риск намокания и сползания тела дамб, пояснили в правительстве.

Ранее Путин поручил проиндексировать размер выплат, предназначенных для пострадавших из-за паводка граждан.