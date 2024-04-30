Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уровень воды в реке Ишим в Абатском поднялся за сутки

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское за сутки поднялся на 7 см

close
100%
Александр Моор' class="item-image" >
Телеграм-канал Александр Моор

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за сутки поднялся на семь сантиметров и на 6:00 мск 30 апреля составил 1221 сантиметр. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

В это же время накануне уровень воды в реке был зафиксирован на 1214 сантиметрах. Тогда прибавка тоже составила семь сантиметров. Критическая отметка для села составляет 960 сантиметров. Власти предупредили, что такая паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая.

До этого сообщалось, что более 1,3 тыс. жителей Абатского района Тюменской области эвакуировали из-за паводка. Глава Абатского района Игорь Васильев отметил, что в муниципалитете 14 населенных пунктов оказались отрезаны из-за паводка, а 11 дорог областного значения закрыты водой. Сейчас на местах работают четыре лодочные переправы, а пункты временного размещения готовы к приему эвакуированных людей.

В пресс-службе правительства предупредили, что муниципалитет находится в зоне вероятного подтопления, однако высоты южной и северной дамб, которые защищают от паводка Абатское, достаточно, чтобы удержать воду. Тем не менее из-за фильтрационных процессов появился риск намокания и сползания тела дамб, пояснили в правительстве.

Ранее Путин поручил проиндексировать размер выплат, предназначенных для пострадавших из-за паводка граждан.

Все новости на тему:
Паводок в Тюменской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами