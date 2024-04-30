Украина рискует остаться без солдат еще до начала полномасштабного наступления Вооруженных сил России. Об этом заявил экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«У Украины уже заканчиваются солдаты. <...> «Наступление России» еще даже не началось», — заметил Макгрегор.

По его словам, украинская армия ежедневно теряет сотни человек. «Эта страна близится к коллапсу», — добавил офицер.

29 апреля депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что бойцам ВСУ с тремя детьми разрешат демобилизоваться.

До этого эксперт Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала выразил уверенность, что следующие два месяца будут крайне тяжелыми для Вооруженных сил Украины.

28 апреля главком ВСУ Александр Сырский признал успехи российских сил на ряде направлений в зоне боевых действий.

Ранее на Украине рассказали, где спрячут истребители F-16.