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Рогов: ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS

Рогов заявил о попытке ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS

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Reuters

В ночь на 30 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки Крыма ракетами ATACMS. Об этом сообщил лидер запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем канале в Telegram-канале.

По его информации, Киев использовал несколько баллистических ракет ATACMS для атаки на полуостров.

Система противовоздушной обороны (ПВО) над Джанкоем и Севастополем успешно сработала, подчеркнул политик, отметив, что она справилась на отлично.

Свидетели рассказали о серии громких взрывов в небе над Крымом, заметив более 10 мощных хлопков, первые из которых раздались примерно в 01:25. Предварительно сообщалось о возможной ракетной угрозе на полуострове, что привело к временному закрытию движения транспорта по Крымскому мосту через Керченский пролив.

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале призвал жителей республики не снимать и не публиковать работу систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

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