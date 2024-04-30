За полгода 398 бывших иностранцев из-за совершенных преступлений лишили гражданства России

За полгода действия закона, увеличившего число статей Уголовного кодекса, приговоры по которым являются основанием для аннулирования приобретенного российского гражданства, 398 бывших иностранцев лишились паспортов РФ. Об этом со ссылкой на министерство внутренних дел России сообщает ТАСС.

По данным ведомства, с начала действия нового федерального закона было принято 406 решений о прекращении российского гражданства РФ, из них 398 человек — в связи с совершением уголовных преступлений.

В соответствии с законом приобретенное гражданство Российской Федерации может быть прекращено за преступления, совершенные по 64-м статьям Уголовного кодекса.

До этого несколько депутатов Госдумы РФ предложили внести в текст присяги, зачитываемой при вступлении в гражданство, пункт о возможности лишения российского гражданства за нарушение обязательств по ней.

Ранее Федеральная служба безопасности потребовала лишить приобретенного российского гражданства трех депутатов парламента Южной Осетии за угрозу национальной безопасности.