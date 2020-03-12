В Белоруссии число заразившихся коронавирусом выросло до 21
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В Белоруссии 21 человек заразились коронавирусом, пишет пресс-служба Минздрава республики.
«На сегодняшний момент в учреждениях здравоохранения Беларуси с лабораторно подтвержденым РНК COVID-19 находится 21 пациент», — говорится в сообщении.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
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