В Белоруссии число заразившихся коронавирусом выросло до 21

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Dado Ruvic/Reuters

В Белоруссии 21 человек заразились коронавирусом, пишет пресс-служба Минздрава республики.

«На сегодняшний момент в учреждениях здравоохранения Беларуси с лабораторно подтвержденым РНК COVID-19 находится 21 пациент», — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

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