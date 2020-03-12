Хирурги вырезали рязанке 30-килограммовую опухоль
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В Рязани хирурги вырезали 30-килограммовую опухоль у 47-летней женщины, сообщает сайт регионального Минздрава.
Сообщается, что женщина жила с опухолью в малом тазу в течение шести лет. Рязанка знала о своем диагнозе и отказывалась делать операцию. Пациентка согласилась вырезать образование только тогда, когда оно стало мешать жизни из-за своего размера.
Опухоль оказалась доброкачественной. Врачи уже выписали рязанку из больницы.
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