Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Турция готова отвечать за безопасность на Черном море в случае достижения мира на Украине

Фидан: турецкие вооруженные силы готовы отвечать за безопасность на Черном море
Turkish Navy

В случае подписания мирного соглашения по Украине турецкие вооруженные силы готовы нести ответственность за безопасность на Черном море, заявил заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

По словам Фидана, Анкара с самого начала переговоров выражала готовность взять на себя ответственность за обеспечение безопасности на Черном море. Он подчеркнул, что Турция обладает самым большим в регионе флотом среди стран НАТО.

Глава турецкого МИД отметил, что Анкара рассчитывает на скорое достижение мира в украинском конфликте.

6 января Фидан заявил, что ситуация на Украине наиболее близка к достижению устойчивого мира.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что достижение мира на Украине требует компромиссов.

Ранее спецпосланник Трампа заявил о «значительном прогрессе» по Украине на встрече «коалиции желающих». 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27571333_rnd_2",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+