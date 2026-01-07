Турция готова отвечать за безопасность на Черном море в случае достижения мира на Украине

В случае подписания мирного соглашения по Украине турецкие вооруженные силы готовы нести ответственность за безопасность на Черном море, заявил заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
По словам Фидана, Анкара с самого начала переговоров выражала готовность взять на себя ответственность за обеспечение безопасности на Черном море. Он подчеркнул, что Турция обладает самым большим в регионе флотом среди стран НАТО.
Глава турецкого МИД отметил, что Анкара рассчитывает на скорое достижение мира в украинском конфликте.
6 января Фидан заявил, что ситуация на Украине наиболее близка к достижению устойчивого мира.
До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что достижение мира на Украине требует компромиссов.
Ранее спецпосланник Трампа заявил о «значительном прогрессе» по Украине на встрече «коалиции желающих».