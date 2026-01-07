Белый дом допускает покупку или силовой вариант по Гренландии

В Вашингтоне рассматривают все возможные варианты приобретения Гренландии, в том числе покупку острова или применение военной силы. Об этом Reuters сообщил неназванный сотрудник Белого дома.

По словам собеседника агентства, для американского президента Дональда Трампа вопрос приобретения Гренландии «никуда не делся» и является жизненно важным с точки зрения национальной безопасности и сдерживания противников США в Арктике. Поэтому Трамп, несмотря на возражения лидеров Североатлантического альянса, стремится к заключению сделки.

5 января глава Белого дома заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают датский остров.

До этого супруга советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой остров окрашен в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

