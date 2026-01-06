Прапорщик Шматко. Актеру Алексею Маклакову — 65

Алексей Маклаков родился 6 января 1961 года в Новосибирске. С ранних лет его тянуло к сцене, и в 1980 году он поступил на актерский факультет Новосибирского театрального училища.

В интервью «Газете.Ru» он отмечал, что обучение актерскому мастерству у педагогов необходимо.

«Потому что именно в стенах училища надо угадать человека, который потом принесет славу российскому кинематографу или театру», — отмечал артист.

Он работал на радио «Юнитон», играл в Томском ТЮЗе, выходил на сцену новосибирского театра «Красный факел». В какой-то момент Маклаков даже оказался по другую сторону камеры, трудясь видеомонтажером на проекте «Что сказал покойник».

Впервые зрители увидели его на экране в 1987 году в телемелодраме «Перед свадьбой». Почти десятилетие спустя актер переехал в Москву и был принят в Академический театр имени Маяковского.

Настоящую всенародную известность ему принес не театр и не большое кино, а сериал «Солдаты», где Маклаков сыграл колоритного прапорщика Шматко.

Позднее актер закрепил успех участием в таких проектах, как «Ночной дозор», «Темный мир: Равновесие», «Есенин», «Мир! Дружба! Жвачка!» и сериал «Дурдом».