Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Фото

Прапорщик Шматко. Актеру Алексею Маклакову — 65

"Культовая супермодель". Ирине Шейк — 40
Муза Вуди Аллена. Дайан Китон исполнилось бы 80
«Я вырос на русских сказках». Аугусту Дилю -- 50
"Спасибо, Трамп" и "нет войне": что происходит в мире после атаки на Венесуэлу

Алексей Маклаков родился 6 января 1961 года в Новосибирске. С ранних лет его тянуло к сцене, и в 1980 году он поступил на актерский факультет Новосибирского театрального училища.

В интервью «Газете.Ru» он отмечал, что обучение актерскому мастерству у педагогов необходимо.

«Потому что именно в стенах училища надо угадать человека, который потом принесет славу российскому кинематографу или театру», — отмечал артист.

Он работал на радио «Юнитон», играл в Томском ТЮЗе, выходил на сцену новосибирского театра «Красный факел». В какой-то момент Маклаков даже оказался по другую сторону камеры, трудясь видеомонтажером на проекте «Что сказал покойник».

Впервые зрители увидели его на экране в 1987 году в телемелодраме «Перед свадьбой». Почти десятилетие спустя актер переехал в Москву и был принят в Академический театр имени Маяковского.

Настоящую всенародную известность ему принес не театр и не большое кино, а сериал «Солдаты», где Маклаков сыграл колоритного прапорщика Шматко.

Позднее актер закрепил успех участием в таких проектах, как «Ночной дозор», «Темный мир: Равновесие», «Есенин», «Мир! Дружба! Жвачка!» и сериал «Дурдом».
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+