Власти США ведут переговоры с BlackRock по Украине

Американские власти начали переговоры с транснациональной компанией BlackRock по поводу инвестиций в украинскую экономику. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, трансляцию вел Associated Press.

По его словам, в перспективе это будет означать «большие возможности» для народа Украины, для тех людей, кто возвращается с фронта, которые смогут найти «отличные рабочие места».

«Мы работаем в этом направлении с компанией BlackRock и [генеральным директором] Ларри Финком. И мы считаем, что это будет иметь очень большое значение для народа Украины», — подчеркнул Уиткофф.

6 января украинское издание «Общественное» опубликовало проект документа по гарантиям безопасности. Согласно публикации, США помогут обеспечить прекращение огня на Украине через разведку и логистику.

По просьбе Киева будет проведено «совместное военное планирование», чтобы обеспечить безопасность в воздухе, на море и суше и восстановление армии страны. Руководящая роль при этом отводится Европе, а США и другие члены «коалиции желающих» поучаствуют в процессе.

Ранее Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию о развертывании сил на Украине.