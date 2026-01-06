Уиткофф сообщил о разработке протоколов для сдерживания атак на Украину

Разрабатываемые в рамках мирного плана протоколы безопасности для Украины призваны предотвращать любые возможные атаки и обеспечивать оборону. Об этом заявил спецпосланник США Стив Уиткофф, сообщает РИА Новости.

Свое заявление он сделал на пресс-конференции в Париже по итогам переговоров с лидерами Великобритании, Франции и Украины. Уиткофф подчеркнул, что протоколы будут выполнять двойную функцию сдерживания и обороны.

«Эти протоколы призваны сдерживать любые дальнейшие атаки на Украину, а в случае их совершения — обеспечивать оборону. Они будут выполнять обе задачи», — сказал Уиткофф.

Также он заявил, что США рассчитывают достичь компромисса по территориальному вопросу в рамках урегулирования конфликта на Украине, который считают одним из наиболее сложных.

6 января украинское издание «Общественное» опубликовало проект документа по гарантиям безопасности Украине. Согласно публикации, США помогут обеспечить прекращение огня на Украине через разведку и логистику. По просьбе Киева будет проведено «совместное военное планирование», чтобы обеспечить безопасность в воздухе, на море и суше и восстановление армии страны. Руководящая роль при этом отводится Европе, а США и другие члены «коалиции желающих» поучаствуют в процессе.

Ранее Зеленский назвал страны, чьи войска хотел бы видеть на Украине.