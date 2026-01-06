Макрон заявил о желании поговорить с Путиным в ближайшее время

Макрон заявил о намерении установить контакт с Путиным как можно скорее

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу France 2, что хочет провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

«Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе. Сейчас идет восстановление контакта, который должен состояться в ближайшие недели», — сказал французский президент.

Макрон отметил, что диалог должен состояться «как можно скорее».

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что участники «коалиции желающих» представили рамочный документ по гарантиям безопасности для Украины, который получил поддержку со стороны США.

6 января в Париже проходит саммит «коалиции желающих». В нем участвуют Макрон, премьер Британии Кир Стармер, другие европейские лидеры, генсек НАТО Марк Рютте и военный представитель альянса Алексус Гринкевич, который также командует американскими войсками в Европе.

Ранее в Госдуме назвали условие для разговора Зеленского с Путиным.