В Иерусалиме автобус наехал на протестующих против призыва в армию

В Иерусалиме автобус наехал на протестующих, четыре человека пострадали

В Иерусалиме автобус наехал на ультраортодоксальных евреев (считают высшей духовной ценностью и идеалом пожизненное изучение Торы и усердное исполнение заповедей), протестующих против призыва в армию. Об этом пишет The Jerusalem Post.

По данным израильской национальной медицинской службы, один человек не выжил, еще трое пострадали.

Газета сообщает, что водителя автобуса задержали на месте происшествия.

Вечером 6 января тысячи ультраортодоксальных евреев собрались в Иерусалиме. По данным СМИ, акция протеста была организована раввином, являющимся видным противником призыва наиболее религиозных представителей еврейской общины в Армию обороны Израиля. На одном из плакатов, которые держали протестующие, было написано: «Согласие на принятие законопроекта означает согласие на уничтожение иудаизма».

Накануне митингующие тоже выходили на улицы города. Сотни сотрудников израильской и пограничной полиции были размещены в Иерусалиме для безопасности, поддержания общественного порядка и регулирования дорожного движения. Правоохранители предупреждали о сильном потоке транспорта в районе наезда автобуса на людей.

