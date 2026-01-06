Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Иерусалиме автобус наехал на протестующих против призыва в армию

В Иерусалиме автобус наехал на протестующих, четыре человека пострадали
Ilan Rosenberg/Reuters

В Иерусалиме автобус наехал на ультраортодоксальных евреев (считают высшей духовной ценностью и идеалом пожизненное изучение Торы и усердное исполнение заповедей), протестующих против призыва в армию. Об этом пишет The Jerusalem Post.

По данным израильской национальной медицинской службы, один человек не выжил, еще трое пострадали.

Газета сообщает, что водителя автобуса задержали на месте происшествия.

Вечером 6 января тысячи ультраортодоксальных евреев собрались в Иерусалиме. По данным СМИ, акция протеста была организована раввином, являющимся видным противником призыва наиболее религиозных представителей еврейской общины в Армию обороны Израиля. На одном из плакатов, которые держали протестующие, было написано: «Согласие на принятие законопроекта означает согласие на уничтожение иудаизма».

Накануне митингующие тоже выходили на улицы города. Сотни сотрудников израильской и пограничной полиции были размещены в Иерусалиме для безопасности, поддержания общественного порядка и регулирования дорожного движения. Правоохранители предупреждали о сильном потоке транспорта в районе наезда автобуса на людей.

Ранее BMW на большой скорости врезалась в остановку с людьми на Кубани.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27571117_rnd_1",
    "video_id": "record::5020028c-cb0f-4868-bd7a-04a4495e3949"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+