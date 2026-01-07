Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Аэропорт в Алеппо приостановил работу из-за боев в городе

В Алеппо из-за перестрелок в городе временно прекратил работу аэропорт
Omar Sanadiki/Reuters

Международный аэропорт в сирийском Алеппо временно прекратил работу из-за вспыхнувших в городе перестрелок между правительственными формированиями и отрядами курдов. Об этом в социальной сети X сообщил руководитель Главного управления гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии Омар аль-Хусари.

По его словам, из соображений безопасности принято решение о приостановке на 24 часа полетов в аэропорт и вылетов из него. Регулярные рейсы будут перенаправлены из Алеппо в Дамаск.

23 декабря сообщалось, что сирийские власти приостановили занятия в учебных заведениях и работу государственных учреждений в Алеппо из-за столкновений между правительственной армией и вооруженными формированиями курдов.

8 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил о серьезных последствиях «игр» с сирийскими курдами в автономию и сепаратизм. Он подчеркнул, что курдская проблема рискует взорваться в других странах региона.

Ранее политолог рассказал о возможности России помочь Сирии в ситуации с курдами и друзами. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27571393_rnd_7",
    "video_id": "record::66df3377-22b8-43a2-a65c-0f74a43620df"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+