Аэропорт в Алеппо приостановил работу из-за боев в городе

Международный аэропорт в сирийском Алеппо временно прекратил работу из-за вспыхнувших в городе перестрелок между правительственными формированиями и отрядами курдов. Об этом в социальной сети X сообщил руководитель Главного управления гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии Омар аль-Хусари.

По его словам, из соображений безопасности принято решение о приостановке на 24 часа полетов в аэропорт и вылетов из него. Регулярные рейсы будут перенаправлены из Алеппо в Дамаск.

23 декабря сообщалось, что сирийские власти приостановили занятия в учебных заведениях и работу государственных учреждений в Алеппо из-за столкновений между правительственной армией и вооруженными формированиями курдов.

8 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил о серьезных последствиях «игр» с сирийскими курдами в автономию и сепаратизм. Он подчеркнул, что курдская проблема рискует взорваться в других странах региона.

Ранее политолог рассказал о возможности России помочь Сирии в ситуации с курдами и друзами.