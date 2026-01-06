Размер шрифта
Мерц назвал необходимое условие для достижения мира на Украине

Мерц: для достижения мира на Украине потребуются компромиссы
Gregorio Borgia/AP

Достижение мира на Украине требует компромиссов, заявил заявил на пресс-конференции после встречи «коалиции желающих» канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Мерца, для мирного завершения украинского конфликта придется идти на компромиссы. Канцлер подчеркнул, что «с упорством, реализмом и дальновидностью» будет сделано все возможное для достижения наилучшего возможного результата. Мерц включил в него стабильное прекращение огня, надежные гарантии безопасности и мира на континенте, который будет построен совместными усилиями и тесно свяжет Украину и Европу.

6 января Мерц заявил, что Украина стоит на пороге энергетического и гуманитарного кризиса.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон и Париж, когда военные действия прекратятся, создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для украинской армии.

Ранее спецпосланник Трампа заявил о «значительном прогрессе» по Украине на встрече «коалиции желающих».

