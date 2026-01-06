Размер шрифта
США перебросили спецвертолеты на британские авиабазы

David Goldman/AP

Крупные американские военные вертолеты, использующиеся для проведения специальных операций, были переброшены на авиабазы в Великобритании. Об этом сообщает портал Forcesnews.

По информации аналитиков, речь идет об авиабазе RAF Fairford в Глостершире, куда прибыли до десяти военно-транспортных самолетов C-17 Globemaster. На другой британской базе — RAF Mildenhall в Саффолке — наблюдатели зафиксировали два вооружённых самолёта AC-130J Ghostrider, способных наносить точные и мощные удары.

Как пишет Forcesnews, часть воздушных судов вылетела с американских объектов, включая Форт Кэмпбелл в штате Кентукки. Там дислоцируется 160-й полк специальной авиации армии США, известный как «Ночные охотники». Это подразделение специализируется на ночных перебросках и, как указывают авторы публикации, участвовало в ряде громких спецопераций.

По данным источников, C-17, прибывшие в Фэрфорд, доставили не менее пяти вертолётов MH-60M Black Hawk и один MH-47G Chinook — обе модели находятся на вооружении 160-го полка. Журналисты напоминают, что «Ночные охотники» ранее уже размещались в Великобритании для участия в учениях сил специальных операций.

Ранее стало известно, что США разместили в Европе сотню модифицированных ядерных бомб.

