Частые разговоры на холоде грозят проблемами с зубами

В зимний период к здоровью зубов следует относиться особого внимательно, поскольку низкие температуры могут напрямую отражаться на состоянии эмали и вызывать неприятные ощущения. Об этом в комментарии «Газете.Ru» рассказал стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.

По словам специалиста, все ткани человеческого организма реагируют на холод и тепло одинаково — они сжимаются при низких температурах и расширяются при нагревании. Такие температурные колебания особенно опасны для зубов, поскольку провоцируют образование микроповреждений на эмали. Ситуация усугубляется, если на морозе пить горячие напитки, а также холодные, особенно газированные, отметил врач.

Кроме того, как подчеркнул Лысенков, зимой снижается слюноотделение. А слюна играет важную защитную роль, помогая нейтрализовать кислоты и поддерживать здоровье эмали. Ее дефицит делает зубы более уязвимыми к внешним воздействиям.

Также стоматолог не советует долго разговаривать на улице в морозную погоду. Это может привести не только к пересыханию слизистой оболочки полости рта, но и к дополнительной нагрузке на эмаль, повышая риск ее повреждения.

В завершении врач отметил, что появление чувствительности зубов — повод не откладывать визит к специалисту. Своевременная диагностика позволяет определить причину проблемы, провести необходимое лечение и подобрать средства для домашнего ухода, которые помогут снизить чувствительность и защитить зубы в холодное время года.

