В аэропорту Геленджика ввели дополнительные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Геленджик. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в публикации.

Представитель Росавиации уточнил, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00.

6 января в Новосибирске самолет, следовавший из Надыма, пять раз пытался приземлиться, но не смог из-за непогоды. Как сообщал Telegram-канал SHOT, авиалайнер Embraer-170 пытался совершить посадку в условиях штормового ветра, порывы которого достигали 20 м/с. На записи, сделанной одним из пассажиров самолета, видно, как воздушное судно трясет в воздухе. Самолет то снижается, то опять набирает высоту. В конечном итоге лайнер был перенаправлен на запасной аэродром в Барнаул.

