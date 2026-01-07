Премьер Хорватии Пленкович заявил, что не будет отправлять военных на Украину

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил в соцсети Х, что его страна не намерена направлять своих военнослужащих на Украину в рамках инициативы «коалиции желающих».

«Мы подчеркнули, что хорватские солдаты не будут участвовать в многонациональных силах коалиции желающих на территории Украины после достижения прекращения огня и мирного соглашения», — написал Пленкович.

В конце декабря директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что Хорватия заняла сторону Киева в украинском конфликте и осуществляет поставки военной техники на Украину.

Пилипсон подчеркнул, что Загреб строго придерживается милитаристского курса Евросоюза и активно участвует в русофобской кампании, поскольку Хорватия глубоко интегрирована в НАТО.

При этом в сентябре хорватский министр обороны Иван Анушич заявил, что Хорватия не намерена отправлять свои войска на Украину даже в случае прекращения огня. Помимо этой страны, от планов по отправке сил на Украину отказались Польша, Италия и Болгария.

Ранее в МИД РФ заявили, что отношения со Словенией «скатились на самый низкий в истории уровень».