Новости политики

Кушнер рассказал о влиянии бесед Трампа и Путина на гарантии безопасности для Украины

Кушнер: Трамп в вопросе гарантий для Украины ориентируется на беседы с Путиным
Подход президента США Дональда Трампа к будущим гарантиям безопасности для Украины основывается на обсуждениях с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил зять американского лидера Джаред Кушнер, сообщает РИА Новости.

Выступая на пресс-конференции «коалиции желающих» в Париже, Кушнер отметил, что Трамп уверен в вырабатываемом направлении благодаря диалогу с российским лидером.

«Исходя из его оценок и разговоров с президентом Владимиром Путиным, заключение правильного соглашения означало бы сделку, при которой обе стороны стремятся к деэскалации, и существует реальный механизм мониторинга», — сказал Кушнер.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что участники «коалиции желающих» представили рамочный документ по гарантиям безопасности для Украины, который получил поддержку со стороны США.

6 января в Париже проходит саммит «коалиции желающих». В нем участвуют президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер, другие европейские лидеры, генсек НАТО Марк Рютте и военный представитель альянса Алексус Гринкевич, который также командует американскими войсками в Европе.

США представляют Уиткофф и Кушнер. От Украины на саммите присутствуют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, новый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Ранее Уиткофф сообщил о разработке протоколов для сдерживания атак на Украину.

