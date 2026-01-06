Киев и его союзники подписали декларацию о развертывании многонациональных сил на Украине

Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию о вводе войск на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали в Париже декларацию о развертывании многонациональных сил на Украине после окончания конфликта. Об этом сообщил журналистам польский премьер Дональд Туск после встречи лидеров «коалиции желающих» в Париже, пишет издание «Страна.ua».

По словам Туска, договоренности о конкретных гарантиях от каждой страны пока находятся только на уровне «черновиков». При этом неизвестно, поддерживает ли Вашингтон решение Киева, Лондона и Парижа.

Премьер Польши отметил, что общая позиция «коалиции желающих» и США по гарантиям безопасности для Украины может быть сформирована до конца января.

6 января украинское издание «Общественное» опубликовало проект документа по гарантиям безопасности Украине. Согласно публикации, США помогут обеспечить прекращение огня на Украине через разведку и логистику. По просьбе Киева будет проведено «совместное военное планирование», чтобы обеспечить безопасность в воздухе, на море и суше и восстановление армии страны. Руководящая роль при этом отводится Европе, а США и другие члены «коалиции желающих» поучаствуют в процессе.

