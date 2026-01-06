Размер шрифта
Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию детских сухих смесей Nestle

Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз в РФ ряда детских сухих смесей ООО «Нестле Россия» из-за возможного наличия в продукции токсина цереулида. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ограничения касаются продукции под брендами NAN, PreNAN, Nestogen и «Алфаре Амино» с датами производства с 15 апреля по 27 ноября 2025 года.

Отмечается, что токсин был выявлен в сырье внешнего поставщика — растительных маслах. Роспотребнадзор предупредил, что употребление продукции с высоким содержанием цереулида может вызвать рвоту или диарею, симптомы схожи с пищевым отравлением или аллергией на белок коровьего молока.

Указанные товары не подлежат обязательной маркировке в России, их оборот на территории страны запрещен. Ведомство рекомендовало потребителям учитывать эту информацию при выборе продукции.

Компания «Нестле Россия» сообщила, что с 5 января начала добровольно отзывать ограниченное количество партий детского питания в РФ из-за потенциального риска наличия токсина цереулида в сырье внешнего поставщика. Производитель пообещал опубликовать порядок возврата и компенсации денежных средств на сайте nestlebaby.ru, а также извинился перед потребителями за доставленные неудобства.

Ранее в США десятки младенцев заразились ботулизмом после употребления детской смеси.

