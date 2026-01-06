Военные 225-го штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались идти на штурм, потому что пошли на концерт. Об этом заявили РИА Новости в российских силовых структурах.

До этого источник сообщил об отказе воинского формирования идти на штурм в лесу возле Лимана в Харьковской области, в результате штурмовые группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады территориальной обороны провалили пять контратак.

«Как выяснилось, у них на это была «уважительная» причина, ведь командование полка смогло организовать концерт народной артистки Украины Ярославы Руденко. Такое зрелище командиры на местах пропустить не могли и в полном составе отправились в тыловой район», — уточнил представитель силовых структур.

При этом певица, по словам источника, выкрикивала вместе с украинскими военнослужащими нацистские лозунги и даже не понимала, в какое подразделение приехала, и перепутала его название.

Представитель силовых структур добавил, что вернуть военных на позиции так до сих пор и не удалось.

4 января стало известно, что батальон 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ передан командованию 71-й отдельной егерской бригады, чтобы отправить на штурм в Сумской области. Предполагается, что переданный личный состав может быть задействован в «мясных штурмах» Варачино и Алексеевки.

27 декабря командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Лев» рассказал, что российские военные застали украинских солдат, распивающих чай в одном из домов в Косовцеве в Запорожской области.

Ранее российские военные взяли в плен бойцов ВСУ, пришедших в Купянск с особым заданием.