Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

В Харьковской области украинские военные отказались идти на штурм из-за концерта

РИА Новости: в Харьковской области военные ВСУ вместо штурма пошли на концерт
Sofiia Gatilova/Reuters

Военные 225-го штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались идти на штурм, потому что пошли на концерт. Об этом заявили РИА Новости в российских силовых структурах.

До этого источник сообщил об отказе воинского формирования идти на штурм в лесу возле Лимана в Харьковской области, в результате штурмовые группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады территориальной обороны провалили пять контратак.

«Как выяснилось, у них на это была «уважительная» причина, ведь командование полка смогло организовать концерт народной артистки Украины Ярославы Руденко. Такое зрелище командиры на местах пропустить не могли и в полном составе отправились в тыловой район», — уточнил представитель силовых структур.

При этом певица, по словам источника, выкрикивала вместе с украинскими военнослужащими нацистские лозунги и даже не понимала, в какое подразделение приехала, и перепутала его название.

Представитель силовых структур добавил, что вернуть военных на позиции так до сих пор и не удалось.

4 января стало известно, что батальон 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ передан командованию 71-й отдельной егерской бригады, чтобы отправить на штурм в Сумской области. Предполагается, что переданный личный состав может быть задействован в «мясных штурмах» Варачино и Алексеевки.

27 декабря командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Лев» рассказал, что российские военные застали украинских солдат, распивающих чай в одном из домов в Косовцеве в Запорожской области.

Ранее российские военные взяли в плен бойцов ВСУ, пришедших в Купянск с особым заданием.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27571219_rnd_9",
    "video_id": "record::c99d6071-dd91-42ff-ab16-99ede0baca71"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+