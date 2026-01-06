Глава МИД Турции заявил о близости украинского конфликта к устойчивому миру

Фидан: ситуация в конфликте на Украине близка к устойчивому миру

Ситуация на Украине наиболее близка к достижению устойчивого мира, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Об этом сообщает пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

Фидан, комментируя итоги прошедшей в Париже встречи «коалиции желающих», подчеркнул важное значение саммита. По его мнению, украинский конфликт именно сейчас наиболее близок к завершению.

Глава МИД Турции отметил, что некоторые ключевые аспекты мирного соглашения обсуждались очень подробно. По словам Фидана, если мирное соглашение будет подписано, то оно не только приведет к окончанию конфликта на Украине, но и определит долгосрочные параметры мира между Россией и европейскими странами.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что достижение мира на Украине требует компромиссов.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих». После встречи президент Владимир Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

Ранее спецпосланник Трампа заявил о «значительном прогрессе» по Украине на встрече «коалиции желающих».