Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Глава МИД Турции заявил о близости украинского конфликта к устойчивому миру

Фидан: ситуация в конфликте на Украине близка к устойчивому миру
Louisa Gouliamaki/Reuters

Ситуация на Украине наиболее близка к достижению устойчивого мира, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Об этом сообщает пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

Фидан, комментируя итоги прошедшей в Париже встречи «коалиции желающих», подчеркнул важное значение саммита. По его мнению, украинский конфликт именно сейчас наиболее близок к завершению.

Глава МИД Турции отметил, что некоторые ключевые аспекты мирного соглашения обсуждались очень подробно. По словам Фидана, если мирное соглашение будет подписано, то оно не только приведет к окончанию конфликта на Украине, но и определит долгосрочные параметры мира между Россией и европейскими странами.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что достижение мира на Украине требует компромиссов.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих». После встречи президент Владимир Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

Ранее спецпосланник Трампа заявил о «значительном прогрессе» по Украине на встрече «коалиции желающих».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27571243_rnd_3",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+