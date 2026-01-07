Размер шрифта
Медведев поздравил православных христиан с Рождеством

Зампред Совбеза Медведев поздравил православных христиан с Рождеством
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. Политик опубликовал небольшой видеоролик в своем Telegram-канале.

На кадрах можно увидеть интерьеры православного храма: фрески под сводом и иконостас. На фоне звучит церковный хор.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском послании призвал людей, не считающих себя верующими, открыть сердце Богу.

В послании патриарх поздравил духовенство и верующих с Рождеством и напомнил о значении Боговоплощения, которое, по его словам, способно преодолеть разобщенность, ожесточение и духовный кризис современного мира.

Он подчеркнул, что пришествие Христа стало ответом на трагическое разделение между человеком и Богом и принесло возможность примирения, обновления человеческой природы и обретения подлинного мира.

Ранее в РПЦ рассказали, что обязательно надо сделать на Рождество.

