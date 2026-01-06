Мерц: Украина стоит на пороге энергетического и гуманитарного кризиса

Мерц: Украина стоит на пороге кризиса, поэтому ее союзники наращивают усилия

Украина стоит на пороге энергетического и гуманитарного кризиса, заявил на пресс-конференции после встречи «коалиции желающих» (объединения из более чем 30 стран, допускающих свое участие в миротворческой миссии на Украине) канцлер Германии Фридрих Мерц. Трансляцию ведет The Associated Press.

Немецкий политик отметил, что в связи с этим союзники республики наращивают усилия для окончания военных действий в зоне конфликта.

«Мы хотим перемирия», — заявил канцлер.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих». После встречи президент Владимир Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

Кроме того, по словам Стармера, Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ, когда военные действия прекратятся.

Ранее спецпосланник Трампа заявил о «значительном прогрессе» по Украине на встрече «коалиции желающих».