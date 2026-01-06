ВСУ ударили по нефтебазе в Белгородской области

Украинские войска атаковали нефтебазу в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского округа. По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил он.
По словам Гладкова, в результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров.
Кроме того, глава региона добавил, что информация о последствиях атаки уточняется. Оперативные службы уже работают на месте инцидента.
6 января в Грайвороне Белгородской области в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мирный житель. По данным Гладкова, мужчина самостоятельно обратился в местную больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили на амбулаторное лечение.
При этом транспортное средство мужчины также получило повреждения.
Ранее в подполье сообщили об ударе по украинскому предприятию по сборке беспилотников.