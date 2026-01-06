Размер шрифта
В украинском Днепре прогремели взрывы

После ударов беспилотников в Днепре произошли взрывы
Reuters

В украинском городе Днепр в результате атаки беспилотников произошел ряд взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

После взрывов в городе произошел пожар, сопровождаемый задымлением.

Работают системы противовоздушной обороны. Население призвали находиться в безопасных местах.

6 января глава администрации находящегося под контролем Украины Херсона заявил, что город частично остался без света.

За день до этого стало известно, что в Днепре беспилотники «разбомбили» американский завод Bunge. Из-за налета на дороги города вылилось 300 т масла. Проезд по набережной будет невозможен в течение двух-трех суток.

Вооруженные силы РФ дронами «Герань-3» и ракетами «Искандер-М» нанесли удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам на Украине. Взрывы зафиксировали в Киевской области и Чернигове. В последнем начался пожар. Местные власти сообщили, что было атаковано «одно из предприятий».

Ранее в России заявили, что украинские системы ПВО не справляются с перехватом российских ракет.

