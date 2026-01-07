Микки Рурк опроверг информацию о сборе средств на оплату долгов

Американский актер и сценарист Микки Рурк на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил о непричастности к сбору средств на оплату долгов за аренду дома в Лос-Анджелесе.

«Возникла ситуация, которая меня очень расстраивает, сбивает с толку и которую я не понимаю. Кто-то создал для меня какой-то фонд или организацию, которой можно жертвовать деньги», — сказал артист.

По словам Рурка, он не имеет к этому отношения. Актер подчеркнул: если бы ему нужны были деньги, он не стал бы «просить милостыню». Микки Рурк призвал всех, кто успел сделать пожертвование, вернуть свои средства обратно.

3 января британская газета Dailу Mail писала, что голливудскую звезду хотят выселить из дома за неуплату аренды. Согласно документам, полученным изданием из Верховного суда Лос-Анджелеса, 18 декабря Микки Рурку было вручено уведомление с требованием либо оплатить просроченную арендную плату в размере $60 тысяч, либо освободить помещение.

Ранее Микки Рурка выгнали из телешоу за «неприемлемое поведение».