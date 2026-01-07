Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Микки Рурк опроверг информацию о сборе средств на оплату долгов

Микки Рурк заявил о непричастности к сбору средств на оплату долгов
Lucas Jackson/Reuters

Американский актер и сценарист Микки Рурк на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил о непричастности к сбору средств на оплату долгов за аренду дома в Лос-Анджелесе.

«Возникла ситуация, которая меня очень расстраивает, сбивает с толку и которую я не понимаю. Кто-то создал для меня какой-то фонд или организацию, которой можно жертвовать деньги», — сказал артист.

По словам Рурка, он не имеет к этому отношения. Актер подчеркнул: если бы ему нужны были деньги, он не стал бы «просить милостыню». Микки Рурк призвал всех, кто успел сделать пожертвование, вернуть свои средства обратно.

3 января британская газета Dailу Mail писала, что голливудскую звезду хотят выселить из дома за неуплату аренды. Согласно документам, полученным изданием из Верховного суда Лос-Анджелеса, 18 декабря Микки Рурку было вручено уведомление с требованием либо оплатить просроченную арендную плату в размере $60 тысяч, либо освободить помещение.

Ранее Микки Рурка выгнали из телешоу за «неприемлемое поведение».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27571345_rnd_5",
    "video_id": "record::198116a7-87a1-4d34-bf19-76260e1fa8d2"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+