В Казанском соборе Петербурга проходит рождественское богослужение

В Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга проходит рождественское богослужение, которое возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Об этом сообщает ТАСС.

Богослужение началось в 23:00 и завершится в 01:30 мск. 6 января в рождественский сочельник митрополит Варсонофий совершил литургию святителя Василия Великого.

В 07:00 в Казанском соборе состоится ранняя литургия, в 10:00 — поздняя литургия, в 18:00 — великая вечерня.

Рождественское богослужение также проходит в Кронштадтском Морском соборе Петербурга. В нем принимают участие офицеры Главного командования Военно-морского флота РФ, слушатели и курсанты военно-морских учебных заведений и военнослужащие Ленинградской военно-морской базы.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин присутствует на рождественском богослужении в одном из храмов Подмосковья.

7 января православные верующие отмечают один из главных христианских праздников — Рождество Христово. С этого дня начинаются святочные гулянья — с колядками, играми и гаданиями. В дореволюционной России сегодня праздновали День победы над Наполеоном. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 7 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

