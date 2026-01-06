«Изначально его приняли за БПЛА». Власти уточнили причину ЧП в многоэтажке в Твери

Власти заявили, что пожар в доме в Твери возник из-за взрыва газа, а не дрона

Пожар в многоэтажке в Твери, жертвой которого стал местный житель, по предварительному заключению экспертов, возник из-за взрыва бытового газа, а не падения обломков сбитого украинского беспилотника, уточнили следователи и врио губернатора региона. Изначально власти сообщали о сбитом дроне, потому что минувшей ночью беспилотники активно атаковали регион. Очевидцы рассказали «Газете.Ru» подробности ЧП.

Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Виноградова в Твери, согласно предварительному заключению экспертов, произошел не из-за попадания обломков беспилотника в здание, а из-за взрыва бытового газа, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

«Изначально его приняли за результат падения обломков БПЛА, поскольку в это время в регионе действительно принимались меры по отражению атаки», – говорится в посте главы региона в Telegram.

Все восстановительные работы в доме пройдут по плану, ведется подключение газа в квартиры. На месте работает оперативный штаб.

Следственный комитет тоже отчитался, что «исходя из обнаруженных на месте происшествия следов, предварительной причиной возгорания стал хлопок бытового газа, произошедший в квартире по месту жительства погибшего мужчины».

«Следователями следственного отдела Следственного комитета совместно с сотрудниками МЧС устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, опрашиваются очевидцы», – говорится в сообщении СК. По итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Обломков БПЛА нет»

Минувшей ночью тверской губернатор сообщил, что обломок беспилотника попал в окна квартиры девятиэтажного жилого дома в Твери, после чего начался пожар. Жителей соседних квартир оперативно эвакуировали.

Один человек погиб. Два человека получили первую медицинскую помощь и от госпитализации отказались.

Открытое горение удалось ликвидировать к 3:45 мск.

Глава региона поручил в кратчайшие сроки закрыть тепловой контур и обследовать поврежденные квартиры, после чего принять решение – возвращать ли туда жителей или предоставить им временное жилье.

Местная жительница Карина утверждает, что экстренные службы приехали спустя пять минут после ЧП, никаких обломков беспилотника на месте не обнаружили.

«Живу в этом доме. Хозяина погибшего лично не знаю. Проснулась сразу от взрыва. Выстрелов и дронов не слышала, даже на камерах нет звуков БПЛА. Это взрыв газа, подтвердили и МЧС, и сотрудники газовой службы, и УК.

Никаких обломков БПЛА нет. Спецслужбы приехали спустя пять-десять минут, быстро. Мы остались дома — общей эвакуации не было», — рассказала очевидица «Газете.Ru».

Еще одна жительница Твери Ирина, оказавшаяся ночью рядом с домом, где произошел пожар, отметила, что разговаривала с сотрудниками экстренных служб о причинах случившегося, и все утверждали, что упал дрон.

«Мы проезжали рядом, дом окружен был со всех сторон, никого не пускали. Я лично разговаривала с сотрудниками [экстренных служб] — речи про газ не было, а с утра появилась [эта информация]. Странно как-то. И когда узнали, все говорили про БПЛА. Я видела, три этажа пострадали верхних. Мы и подъехали помочь, жильцов уже не было, пожара тоже не было уже, но сотрудников было очень много», — подчеркнула Ирина.

В Тверской области в ночь на 6 января было сбито шесть дронов. О пострадавших или повреждениях на местах падения обломков информации нет. Всего российские средства ПВО сбили за сутки 360 украинских беспилотников самолетного типа, две авиабомбы и два снаряда HIMARS, сообщили в Минобороны.

12 декабря украинский беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом в Твери. Дрон влетел прямо в квартиру на первом этаже, пострадали семь человек, в том числе ребенок.

Одним из наиболее серьезных эпизодов с дронами в Тверской области стала атака осенью 2024 года в районе Торопца. БПЛА ударили по складу боеприпасов, после чего произошла серия взрывов. По данным региональных властей, в результате этого инцидента пострадали 17 человек. Пожар на объекте тушили несколько часов.