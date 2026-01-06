Размер шрифта
Премьер Британии объявил о планах вместе с Францией построить военные базы на Украине

Стармер: Британия и Франция создадут военные базы на Украине
HENRY NICHOLLS/Reuters

Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ, когда военные действия прекратятся, заявил на пресс-конференции после встречи «коалиции желающих» (объединения из более чем 30 стран, допускающих свое участие в миротворческой миссии на Украине) премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер. Трансляцию ведет The Associated Press.

Британский политик сообщил, что Лондон и Париж согласовали дальнейшие шаги с другими членами коалиции.

По его словам, страны

  • будут участвовать в мониторинге режима прекращения огня, за который будут отвечать США;

  • поддержат долгосрочное предоставление оружия для обороны Украины;

  • намерены сотрудничать, чтобы принять обязательства по поддержке республики в случае будущего вооруженного нападения со стороны РФ.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих». После встречи президент Владимир Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

Ранее спецпосланник Трампа заявил о «значительном прогрессе» по Украине на встрече «коалиции желающих».

