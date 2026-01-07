В ГД рассказали о возможном льготном тарифе на электроэнергию для дачников

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил в интервью «Российской газете», что владельцам жилых домов в садоводческих товариществах могут предоставить льготные тарифы на электроэнергию.

«Эта проблема давно назрела и требует системного решения. В настоящее время в Государственную думу внесена инициатива об установлении на федеральном уровне льготного тарифа для владельцев зарегистрированных жилых домов в садоводческих товариществах», – отметил он.

По словам Чаплина, данная инициатива предполагает введение понижающего коэффициента 0,7 к действующему тарифу. Он отметил, что эта мера поможет выровнять условия для миллионов граждан, подчеркнув, что для многих дача или дом в СНТ фактически являются единственным доступным жильем.

Депутат также сообщил, что с 2026 года вступят в силу новые правила для владельцев загородных участков.

По его словам, административная ответственность будет распространяться на собственников, которые не используют землю для садоводства или дачного строительства более трех лет. Нарушителям грозят штрафы от 1% до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тыс. рублей, а в отдельных случаях возможен даже принудительный изъятие земли через суд. Чаплин пояснил, что эта мера направлена на стимулирование целевого использования участков.

