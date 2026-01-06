Размер шрифта
В Минобороны сообщили об уничтожении 23 БПЛА за три часа

Минобороны: силы ПВО сбили 23 БПЛА за три часа
Inna Varenytsia/Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали указанные дроны в период с 20:00 до 23:00 мск.

При этом 11 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, еще семь — над Крымом, по два — над акваториями Черного и Азовского морей, а также один дрон уничтожили в небе над Воронежской областью.

Незадолго до этого в Минобороны сообщили, что силы ПВО в период с 16:00 до 20:00 мск ликвидировали над Крымом восемь БПЛА, два — над акваторией Черного моря и еще один — над акваторией Азовского моря.

Также 6 января в оборонном ведомстве сообщили, что операторы дронов российской группировки войск «Запад» с начала года уничтожили до 70 единиц техники ВСУ в Купянском районе Харьковской области.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении мест хранения БПЛА дальнего действия.

