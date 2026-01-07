Размер шрифта
Трамп начал издавать странные звуки и кривляться во время выступления

Трамп кривлялся и издавал странные звуки в ходе выступления
Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции начал издавать неразборчивые звуки и строить гримасы. Белый дом вел трансляцию на YouTube.

На кадрах видно, что американский лидер во время выступления перед конгрессменами-республиканцами пытался что-то сказать, однако его речь превратилась в словесный хаос. Трамп издавал неразборчивые звуки и делал паузы, не закончив фразу, поэтому неизвестно, что именно он хотел таким образом сообщить.

Незадолго до этого президент США рассказал, что первая леди Мелания Трамп ненавидит его публичные танцы. При этом глава государства назвал супругу стильной и утонченной.

5 января газета New York Post написала со ссылкой на источники, что американский лидер Дональд Трамп принял решение об атаке на Венесуэлу и похищении ее президента Николаса Мадуро из-за его танцев на публичных выступлениях.

Ранее профайлер объяснил, что скрывается за танцами Трампа.

