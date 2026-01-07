Размер шрифта
Путин встретил Рождество в одном из храмов Подмосковья

Песков: Путин присутствует на богослужении в одном из храмов Подмосковья
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин присутствует на рождественском богослужении в одном из храмов Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости.

«Владимир Путин присутствует на рождественском богослужении в одном из храмов Подмосковья. С ним вместе военнослужащие и их семьи», — сказал представитель Кремля.

6 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском послании призвал людей, не считающих себя верующими, открыть сердце Богу. В послании патриарх поздравил духовенство и верующих с Рождеством и напомнил о значении Боговоплощения, которое, по его словам, способно преодолеть разобщенность, ожесточение и духовный кризис современного мира.

7 января православные верующие отмечают один из главных христианских праздников — Рождество Христово. С этого дня начинаются святочные гулянья — с колядками, играми и гаданиями. В дореволюционной России сегодня праздновали День победы над Наполеоном. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 7 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РПЦ рассказали, что обязательно надо сделать на Рождество.

