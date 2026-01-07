Размер шрифта
В базу «Миротворца» внесли еще 16 детей

В базу сайта «Миротворец» попали дети из России, Израиля и Узбекистана
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Сразу 16 детей из России, а также Израиля и Узбекистана попали в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что личные данные несовершеннолетних внесены за якобы «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на территориальную целостность и суверенитет» Украины.

Среди попавших в базу оказались двое 17-летних, причем у одного из них гражданство Израиля, а у другого — Узбекистана. Остальные дети являются российскими гражданами в возрасте от трех до 10 лет.

3 января сообщалось, что в базу «Миротворца» попали 24 ребенка. Все они родились в период с 2010 по 2021 год. В их числе есть граждане России, Украины, Германии и Абхазии.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году с целью выявления и публикации данных лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Украины. За годы существования в черный список ресурса попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или вызывавшие иным образом негативную оценку администраторов сайта.

Ранее известную российскую биатлонистку внесли в базу «Миротворца».

