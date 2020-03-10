Собор Святого Петра в Ватикане закрыли для туристов из-за коронавируса

Собор Святого Петра закрыли в Ватикане из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

Собор и площадь Святого Петра будут закрыты для туристов с 10 марта до 3 апреля. Также на время закрывается ряд ватиканских служб: почта и столовая для служащих Ватикана.

«Будут работать аптека и супермаркет на территории Ватикана, доступ туда будет ограничен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие меры приняты для сдерживания коронавируса.

Также ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что ограничения на передвижения в связи с распространением коронавируса теперь вводятся на всей территории страны.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более 115 тысяч человек, умерли — 4070 человек.

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