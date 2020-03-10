СК начал проверку после отравления ребенка жидкостью для розжига в Москве

Следственный комитет начал проверку после отравления трехлетней девочки в Москве жидкостью для розжига. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя СК по городу Юлию Иванову.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в понедельник, 9 марта, в одну из больниц столицы была доставлена трехлетняя девочка, которая отравилась, выпив жидкость для розжига. При этом сообщалось, что ребенок самовольно покинул медучреждение.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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