Подвергшийся критике за нецензурный пост о 23 февраля депутат рады приедет на Парад

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива, который подвергся критике от сограждан из-за нецензурного поста о 23 февраля, приедет в Москву на Парад Победы. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

Он отметил, что украинская партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» будет отмечать 75-летие Победы в российской столице.

Политик выразил мнение, что праздник будет способствовать улучшению российско-украинских отношений и разрешить конфликт.

«Мы есть нация и потомки победителей, и это должно лежать в основе воспитательного процесса», — подчеркнул Кива.

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