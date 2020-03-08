В больницах появится единая система менеджмента качества

Во всех больницах появится единая система менеджмента качества, а внутренние процессы будут оцифрованы, передает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

«Это система менеджмента качества, которая позволяет профилактировать неблагоприятные исходы для пациентов, улучшать качество, в том числе и безопасность при оказании медицинской помощи», — сказал Мурашко.

По мнению министра здравоохранения, оцифровка внутренних процессов также позволит улучшить медицинскую помощь, потому что врачи будут иметь инструкции на любой случай. Он добавил, что в некоторых больницах тестируется использование искусственного интеллекта.

Национальный проект «Здравоохранение» предполагает, что к 2021 году будут автоматизированы 820 тысяч рабочих мест медицинских работников, электронные системы будут соответствовать требованиям Минздрава, а 90% больниц обеспечат межведомственное электронное взаимодействие.

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