Daily Mail раскритиковала конкурсы красоты в полиции и армии России

Британское издание Daily Mail опубликовало критическую статью про конкурсы красоты в российских правоохранительных органах и вооруженных силах, приуроченные к Международному женскому дню 8 марта.

Таблоид негативно оценил конкурс «Краса полиции» в Курской области из-за ограничения возраста участниц до 30 лет, а также конкурс «Краса ВДВ – 2020», в рамках которого участницы демонстрировали умение готовить и шить.

Издание сочло подобные конкурсы сексистскими, однако пользователи Twitter под публикацией статьи на официальной странице Daily Mail выразили свое несогласие с подобной оценкой.

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